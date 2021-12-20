İstanbul’da balıkçılardan eylem: Denize açılmayıp Boğaz’da demirlediler
İstanbul’da balıkçılar artan maliyetlere dikkat çekmek için denize açılmadı, Boğaz’da demirledi. NTV ekibinden Korhan Varol, Sarıyer’deki balık haline giderek hem balık fiyatlarının son durumunu hem de balıkçıların eyleminin ayrıntılaırnı anlattı.
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