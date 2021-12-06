İstanbul’da ekmeğe gizli zam: Gramaj düştü, fiyat arttı
Artan maliyetler gerekçe gösterilerek fiyat arttı, üstelik gramaj da düşürüldü. İstanbul’da ekmeğin fiyatına bir ay içinde ikinci kez zam geldi, fiyat 2 buçuk liradan 3 liraya çıktı. İstanbul Fırıncılar Odası’nın kararını beklemeden ekmeğin fiyatını 3 lira yapan fırıncılar, ‘‘Bu artışın onaylanmasını bekliyoruz. Onaylanmazsa kepenk kapatmak zorunda kalacağız’’ dedi. (Haber:Rojbin Hayraullahoğlu Kamera:Muhammet Tarakçı)
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