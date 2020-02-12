İstanbul'da toplu ulaşıma ne kadar harcanıyor? (Yeni toplu ulaşım tarifesi uygulanmaya başlandı)
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. Yeni tarife ile 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılacak. Aya vurulduğunda şehir içi ulaşım el yakıyor. Star Haber, yeni tarifelerle şehir içi toplu ulaşımın hesabını yaptı. İstanbulkart'tan her durakta kaç lira eksildi? Aktarma noktalarında ne kadarı iade edildi? İşte farklı rotalarda toplu ulaşımın İstanbullu'ya maliyeti... (Haber: Onur Aksoy Kamera: Ertan Erdinç, Star Haber)
12.02.2020 - 10:56| Son Güncelleme : 12.02.2020 - 11:15
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