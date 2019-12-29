İstanbul'da yılbaşı öncesi çarşı pazar yoğunluğu başladı
Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yılbaşı gecesi için herkesin farklı planı var. Yeni yıla evde girecekler de hazırlıklara başladı. İstanbul'da her bütçeye uygun alışverişin adresi Eminönü'nde soğuk havaya rağmen yoğunluk vardı.
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