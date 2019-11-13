İşte dünyanın en pahalı kol saati (31 milyon dolara satıldı)
Dünyanın en pahalı kol saati ünvanının artık yeni bir sahibi var. Cenevre'de düzenlenen müzayedede satılan saat tam 31 milyon dolara yani yaklaşık 180 milyon Türk lirasına satıldı. Saat tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş. Ayrıca bir de alarm fonksiyonu bulunuyor ve bu fonksiyon, bugüne dek hiçbir mekanik kol saatinde olmayan bir özelliği bu kol saatine kazandırıyor.
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