İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor (Yeni ekonomi paketi yasalaştı)

Üç ay süreyle işçi çıkarma yasaklanıyor, belediyelerin alacakları erteleniyor. Corona virüs salgınının ekonomi ve sosyal hayata etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İşte ayrıntılar...

NTV 16.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 09:32

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