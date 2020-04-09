İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor

Virüsün çalışma hayatını etkisini azaltmak amacıyla önemli bir adım atılıyor. İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor. Ücretsiz izne çıkarılanlara işsizlik fonundan ödeme yapılması planlanıyor. Hükümet bu taslak için iş dünyasının görüşünü alıyor. Taslakta başka başlıklar da var.

NTV 09.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 09:15

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