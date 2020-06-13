İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Bakan Selçuk NTV'de açıkladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, işten çıkarma yasağını bir süre daha uzatmayı düşündüklerini söyledi. NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Selçuk, kıdem tazminatı çalışmasına da değindi, kazanılmış hakların korunacağını söyledi.
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NTV Haber 13.06.2020 - 12:35| Son Güncelleme : 13.06.2020 - 13:06
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