İtalya'da un tüketimi rekor kırdı (İnsanlar evde ekmek, tatlı ve pizza yapmayı yeniden keşfetti)

Virüs salgını nedeniyle 9 Mart'tan beri karantinanın sürdüğü İtalya'da halk, evlerinde ekmek ve pizza yapmaya başladı. Ülkede un satışları İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez dikkat çeken oranda arttı.

NTV 15.04.2020 - 12:59 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 15:13

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