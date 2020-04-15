İtalya'da un tüketimi rekor kırdı (İnsanlar evde ekmek, tatlı ve pizza yapmayı yeniden keşfetti)
Virüs salgını nedeniyle 9 Mart'tan beri karantinanın sürdüğü İtalya'da halk, evlerinde ekmek ve pizza yapmaya başladı. Ülkede un satışları İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez dikkat çeken oranda arttı.
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NTV 15.04.2020 - 12:59| Son Güncelleme : 15.04.2020 - 15:13
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