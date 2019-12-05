İzlanda ekonomik büyümeden 'mutluluk ekonomisi'ne geçiyor

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, ekonomik büyüme odaklı politikalar yerine vatandaş mutluluğunu öne koyan bir ekonomik model üzerinde çalışıldığını açıkladı. Diğer ülkelere de benzer politikaları benimseme çağrısı yaptı. 350 bin nüfuslu ülke, 2018 yılı Dünya Mutluluk Raporu'nda Finlandiya, Norveç ve Danimarka’nın ardından 4’üncü sırada yer almıştı.

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