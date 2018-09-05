Kafasına esen tur düzenleyemeyecek

05.09.2018 - 10:39

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat acenteleri dışındaki kurumların tur düzenlemesinin yasak olduğunu kaydetti. Okullar, vakıflar, dernekler, mahalle, köy sakinleri artık bir otobüs ya da minibüs ayarlayıp tur düzenleyemeyecek. Turlar için mutlaka yetkili bir acenta ile iş birliği yapılacak. Yeni yılla birlikte her turda TÜRSAB'a kayıtlı bir rehberin yer alması da zorunlu hale gelecek. Ayrıca, acente aradığı rehberi kurulacak platformda bulacak. Rehberler de boş kalmayacak. Sistemde herkesin belgeleri ve bilgileri olacağı için bu alanlarda korsan iş yapılamayacak. Geri Sayım'da bugün Berfu Güven, Gökay Otyam ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.