Kağıt fiyatları ikiye katlandı

Defterden ambalaj kabına, karton bardaktan gazeteye, tuvalet kağıdına kadar hammaddesi kağıt olan herşeyin fiyatı zamlandı. Çok kısa bir sürede fiyatlar neredeyse ikiye katlandı. Kırtasiye ürünleri ve vesikalık fotoğraflar da artık daha pahalı. (Haber: Sena Kiper Sıtacı - Kamera: Zafer Karakaş)

Haberler - NTV 17.12.2021 - 14:29 | Son Güncelleme : 17.12.2021 - 14:38

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