Kağıt fiyatları ikiye katlandı

Defterden ambalaj kabına, karton bardaktan gazeteye, tuvalet kağıdına kadar hammaddesi kağıt olan herşeyin fiyatı zamlandı. Çok kısa bir sürede fiyatlar neredeyse ikiye katlandı. Kırtasiye ürünleri ve vesikalık fotoğraflar da artık daha pahalı. (Haber: Sena Kiper Sıtacı - Kamera: Zafer Karakaş)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.