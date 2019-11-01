Karadeniz'de hamsinin kilosu 5 liraya düştü

Karadeniz’de hamsi için olumlu hava koşulları nedeniyle Sinop açıklarında avlanan balıkçılar, kasalara doldurdukları hamsiyle limana dönüyor, tezgahlarda da bolluk yaşanıyor. Samsun'da hamsinin kilosu 5 liraya düştü.
Karadeniz’de hamsi için olumlu hava koşulları nedeniyle Sinop açıklarında avlanan balıkçılar, kasalara doldurdukları hamsiyle limana dönüyor, tezgahlarda da bolluk yaşanıyor. Samsun'da hamsinin kilosu 5 liraya düştü.
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