Karadeniz'de hamsinin kilosu 5 liraya düştü

Karadeniz’de hamsi için olumlu hava koşulları nedeniyle Sinop açıklarında avlanan balıkçılar, kasalara doldurdukları hamsiyle limana dönüyor, tezgahlarda da bolluk yaşanıyor. Samsun'da hamsinin kilosu 5 liraya düştü.

01.11.2019 - 13:35

Karadeniz’de hamsi için olumlu hava koşulları nedeniyle Sinop açıklarında avlanan balıkçılar, kasalara doldurdukları hamsiyle limana dönüyor, tezgahlarda da bolluk yaşanıyor. Samsun'da hamsinin kilosu 5 liraya düştü.

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