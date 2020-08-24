Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ekonomiye etkisi ne olacak?
Günlerdir beklenen müjdeyi Dolmabahçe'de geçtiğimiz cuma günü açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak'' dedi. Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin kısa ve uzun vadede ekonomiye etkisi ne olacak? Ekonomist Özlem Derici Şengül, Geri Sayım'da değerlendirdi.
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24.08.2020 - 10:26| Son Güncelleme : 24.08.2020 - 10:38
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