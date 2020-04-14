Kargo şirketlerinden corona virüs önlemleri

Sosyal mesafenin öne çıktığı bugünlerde kargo tesliminde önemli bir değişiklik yapıldı. Bundan böyle kargo teslimatı sırasında vatandaşlardan kimlik göstermesi ve teslimat belgesine imza atması istenmeyecek.

NTV 14.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 09:30

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