Kargo şirketlerinden corona virüs önlemleri

Sosyal mesafenin öne çıktığı bugünlerde kargo tesliminde önemli bir değişiklik yapıldı. Bundan böyle kargo teslimatı sırasında vatandaşlardan kimlik göstermesi ve teslimat belgesine imza atması istenmeyecek.
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NTV 14.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 09:30
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