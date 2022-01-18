Karkas etin kilosuna 10 lira zam

Et ve Süt Kurumu, kırmızı ette aralık ayı başında yaptığı zamdan sonra bir artışa daha gitti. Karkas ete gelen 10 liralık zammın tüketiciye daha yüksek oranlarda yansıması bekleniyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu ise, et satış fiyatının ucuzlayabilmesi için KDV oranının alım fiyatlarında uygulandığı gibi yüzde 1'e indirilmesini talep ediyor.
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Haberler 18.01.2022 - 16:28| Son Güncelleme : 18.01.2022 - 17:21
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