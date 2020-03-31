Kartlı market harcamalarında rekor

Virüs salgını, vatandaşları hijyen önlemi olarak alışverişlerini kartla yapmaya yöneltti. Kartlı market harcamaları, Türkiye'de ilk virüs vakasının görüldüğü tarihten sonra rekor kırarken, giyim ve konaklama harcama kalemlerinde sert düşüşler yaşandı.

NTV 31.03.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 15:14

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER