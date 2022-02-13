KDV indirimi denetimleri başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıdada yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1e indirildiğini açıkladı. O karar Resmi Gazete’de de yayınlandı. Peki bu indirim, çarşı pazar ve marketlerdeki fiyat etiketlerine yansımaya başladı mı? Tüketicilerin izlenimleri ne yönde? (Haber:Beyzanur Özer Kamera:Kenan Kızılağaç)
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