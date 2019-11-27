Kestanenin fiyatı etle yarışıyor (Çiği 25, pişmişinin kilosu 100 lira)

Soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu. Pişmiş köz kestanenin kilosu 100 lirayla kırmızı eti geçti. Vatandaşlar kestaneyi çiğ alıp evlerinde pişirerek yemeyi tercih ediyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Canan Girgin Kamera: Özgen Özel, Star Haber)
27.11.2019 - 12:55| Son Güncelleme : 27.11.2019 - 13:32
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.