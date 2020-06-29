İşçi kesiminden kıdem tazminatı açıklaması

Kıdem tazminatı ile birleştirilerek oluşturulması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi tartışılıyor. Düzenlemeye karşı çıkan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in tepkisi ise sürüyor. TÜRK-İŞ bugün 81 ilde eş zamanlı bir açıklama yaptı. HAK-İŞ Yönetim Kurulu'ndan da konuya ilişkin yazılı açıklama geldi.

NTV Haber 29.06.2020 - 13:34 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 13:36

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