İşçi kesiminden kıdem tazminatı açıklaması

Kıdem tazminatı ile birleştirilerek oluşturulması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi tartışılıyor. Düzenlemeye karşı çıkan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in tepkisi ise sürüyor. TÜRK-İŞ bugün 81 ilde eş zamanlı bir açıklama yaptı. HAK-İŞ Yönetim Kurulu'ndan da konuya ilişkin yazılı açıklama geldi.
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NTV Haber 29.06.2020 - 13:34| Son Güncelleme : 29.06.2020 - 13:36
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