Kıdem tazminatına karma model

Çalişma hayatının son yıllarda en çok tartışılan konusu olan kıdem tazminatında yeni bir model gündemde... Ekonomi yönetimi, oluşturulmasi planlanan karma modeli isçi ve işveren tarafıyla gorusmeye başladı. 2022'de uygulamaya girmesi planlanan yeni modelle o tarihe kadar olan kıdem tazminatı hakkı aynen korunacak. Ancak 2022 sonrası için yeni bir yapı olusturulacak. İşte ayrıntılar... (Ahmet Ergen, NTV Haber)
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NTV 11.06.2020 - 13:17| Son Güncelleme : 11.06.2020 - 14:02
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