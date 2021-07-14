Kira anlaşmazlığı büyüyor

Hayatımızı, rutinimizi alt üst eden salgın ev sahipleriyle kiracıların arasını da açtı. Ev sahipleri olması gerekenden çok daha fazla zam istiyor, itiraz eden kiracıya "o zaman evimden çık" diyor. Tam da bu noktada ev sahibi kanunen hangi gerekçelerle kiracıyı çıkarabilir? Böyle fahiş zam talebi ya da evden çıkarma tehdidiyle gelen ev sahibine karşı kiracılar hakkını nasıl arayabilir?
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NTV Haber 14.07.2021 - 20:30| Son Güncelleme : 14.07.2021 - 20:43
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