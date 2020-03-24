Kira ödeyemeyen işyeri tahliye edilmeyecek (Ekonomide virüs tedbirleri)
AK Parti, corona virüs salgını sürecinde ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesi için açıklanan tedbirlerin yasalaştırılması için hazırlıklarını tamamladı. Alınan karar ile birlikte de 1 Mart-30 Haziran tarihleri arasında işyeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak kararı alındı. Konuya ilişkin düzenlemeleri canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı.
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24.03.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 24.03.2020 - 16:42
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