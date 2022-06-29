Kiracıya ihtar yağıyor

Kimi ev sahipleri, yüksek kira getirisi sağlamak amacıyla kiracılarını tahliye etmek istiyor. Özellikle büyük şehirlerde kiracılara ardı ardına ihtarnameler gönderiliyor? Peki hangi durumlarda tahliye davası açılabilir, rayiç davasının şartları neler? İşte ayrıntılar... (Haber: Korhan Varol Kamera: Savaş Daldal, NTV Haber)

Haberler 29.06.2022 - 17:38 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 17:43

EKONOMİ HABERLERİ