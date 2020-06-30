Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında önemli kararlar alındı. 3 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ve iş fesih sınırlamasının 1 ay uzatıldığını açıkladı.
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NTV 30.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 30.06.2020 - 09:22
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