Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için ne yapmamız gerekiyor? (Prof. Cem Kılıç anlattı)
Salgından olumsuz etkilenen işletmeler için "kısa çalışma ödeneği" başvuruları başladı. Başvurular İŞKUR'a elektronik ortam üzerinden yapılıyor. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV'ye Sorun'da; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan, ihtiyaç sahibi ailelere corona virüsü sebebiyle dağıtılması planlanan sosyal yardıma ilişkin detayları aktardı.
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25.03.2020 - 15:28| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 12:32
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