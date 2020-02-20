Konut fiyatları 2020'de nasıl seyredecek?

Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, 2019 itibarıyla 2 bin 930 liraya yükselerek, tüm zamanların zirvesini gördü. Ocak ayında 113 bin 615 konut satıldı. Peki faiz oranı düşünce konut fiyatları arttı mı? Konut sektöründe son trendler neler? Reidin Genel Müdürü Alp Çapa, NTV Finans Kafe'de Melda Yücel Kocaalp'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

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