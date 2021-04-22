Kripto paranın kasası ‘Soğuk cüzdan’: ‘‘Milyarlarca doları yurt dışına bununla çıkarabilirsiniz’’
Son dönemin popüler yatırım aracı kripto parada 2 milyar dolarlık vurgun iddiası var. Türkiye merkezli kripto para alım-satım şirketi Thodex'in internet sitesi bakım gerekçesiyle kapatıldı, kurucusunun da yurt dışına çıktığı öğrenildi. Şikayet üzerine savcılık soruştuma başlattı. Peki sayıları 391 bini bulduğu söylenen yatırımcı ne yapacak? Bir vurgun söz konusu ise kripto paralar geri alınabilir mi? NTV ekibinden Korhan Varol, kripto para uzmanı Oytun Es ile konuştu.
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NTV 22.04.2021 - 12:54| Son Güncelleme : 22.04.2021 - 13:12
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