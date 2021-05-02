Kripto piyasasına yeni düzenleme

Son dönemde sık sık gündeme gelen krtipto para platformlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Bu platformlara yeni yükümlülükler getirildi. Belli tutarın üstündeki her işlem için kimlik tespiti yapılacak. Amaç, yasadışı faaliyetleri ve mağduriyetleri önlemek. Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Bşk. Avukat Kadir Kurtuluş, ‘‘Bu sayede kara para ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele edilebilecek’’ dedi.
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NTV 02.05.2021 - 10:55| Son Güncelleme : 02.05.2021 - 11:07
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