Kültür ve Turizm Bakanlığı İle THY ”Direkt Turizm Hamlesi” başlattı

11.10.2018 - 12:09

Türkiye'nin turistik bölgelerine yurtdışından direkt uçuşlar başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THY arasında yapılan anlaşma ile 2019 yılından itibaren "Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir'e" tarifeli seferler başlayacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Şu andan itibaren, 2019 yaz tarifesiyle beraber 13 hattı devreye alacağız. Bu hatlarla beraber 67 tane frekans artışı yapmış olacağız. 13 yeni destinasyon, 67 frekans. Bunun bir özelliği daha var. Özellikle burada kırmızı kuyruk, yani THY’nin business class uçaklarıyla daha nitelikli ziyaretçiyi ülkeye çekmeye çalışacağız" dedi. Türk Hava Yolları’nın 29 Ekim tarihinde açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştireceği ilk uçuşlar da netleşti.