Kur korumalı mevduata talep nasıl?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı Türk lirası mevduata katılım rakamlarını açıkladı. Nebati,,mevduata katılımın dün sabah saatlerinde 10 milyar lirayı bulduğunu, dövizden dönüşün de yakın rakamlarda olduğunu söyledi. Kurda son 3 gündür yaşanan düşüşe de değinen Bakan Nebati, "Köpük daha gitmedi" dedi.

Haberler - NTV Haber 24.12.2021 - 04:25 | Son Güncelleme : 24.12.2021 - 04:28

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