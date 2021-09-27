Küresel ekonomide taşımacılık krizi büyüyor

Küresel ekonomide yaşanan taşımacılık krizi sürüyor. Çinli firmalar yüksek fiyatı kabul etmelerine rağmen ürünlerini yurt dışına gönderemiyor; çünkü konteyner yok. Bu sorun tüm dünyada hammadde fiyatları yukarı çekiyor.

27.09.2021 - 13:13 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 13:21

DİĞER VİDEOLAR