Küresel ekonomide taşımacılık krizi büyüyor

Küresel ekonomide yaşanan taşımacılık krizi sürüyor. Çinli firmalar yüksek fiyatı kabul etmelerine rağmen ürünlerini yurt dışına gönderemiyor; çünkü konteyner yok. Bu sorun tüm dünyada hammadde fiyatları yukarı çekiyor.
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27.09.2021 - 13:13| Son Güncelleme : 27.09.2021 - 13:21
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