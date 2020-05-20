Küresel salgın sürecinde gıda sektörü: En çok market alışverişi yaptık

Virüs salgınının başından bu yana en çok market alışverişi yaptık. Sokağa çıkma kısıtlamalarında en çok marketlerin durumunu merak ettik. Karantina süreci market alışverişlerinin de önemli ölçüde internete kaymasına neden oldu. Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu NTV Finans Kafe’de küresel salgın sürecinde gıda sektörünü anlattı.

NTV Haber 20.05.2020 - 16:02 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 16:21

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