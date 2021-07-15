Küresel ticarette konteyner krizi sürüyor

Dünya ekonomisinde son dönemde en önemli sorunlardan biri taşımacılık maliyetlerindeki artış. Nedeni ise yeterli sayıda konteyner bulunamıyor oluşu. Konteyner üretiminde pazar hakimi Çinli şirketler, kapasitelerini artırmaya çalışıyor.

15.07.2021 - 12:38 | Son Güncelleme : 15.07.2021 - 13:28

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