Kuyumcuda maske riskli mi?

İki aylık karantina sürecinin ardından 11 Mayıs'ta başlayan normalleşme süreci, 1 Haziran'da artarak devam edecek. Yazla birlikte düğün sezonunun başlayacak olması kuyumcuları da hareketlendirdi. İstanbul Kuyumcular Odası uygulanması gereken kuralları bir rehber haline getirdi.

NTV 28.05.2020 - 10:44 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 11:27

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER