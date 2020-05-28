Kuyumcuda maske riskli mi?

İki aylık karantina sürecinin ardından 11 Mayıs'ta başlayan normalleşme süreci, 1 Haziran'da artarak devam edecek. Yazla birlikte düğün sezonunun başlayacak olması kuyumcuları da hareketlendirdi. İstanbul Kuyumcular Odası uygulanması gereken kuralları bir rehber haline getirdi.
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NTV 28.05.2020 - 10:44| Son Güncelleme : 28.05.2020 - 11:27
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