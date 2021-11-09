Limanlar Birliği’ne ilk kez Türk başkan seçildi: 140 limandan sorumlu olacak
Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise, dünya genelinde bu sektörün en büyük kuruluşu... Ve MedCruise’un başına ilk kez bir Türk seçildi. Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, 140 limanın sorumluluğunu taşıyacak. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Kenan Kızılağaç)
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