Lüks konut vergisinde süreç başladı (İşte ayrıntılar...)
7 Aralık'ta yürürlüğe giren lüks konut vergisinde ev sahiplerine tebligatlar gitmeye başladı. 5 milyon liralık bir evi olan kişi binde 3 oranında, yani 15 bin lira yıllık vergi ödeyecek. Lüks konut vergisinin ilk taksiti için son ödeme tarihi 20 Şubat. İşte ayrıntılar... (Haber: Onur Aksoy Kamera: Sedat Kılıç, Star Haber)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.