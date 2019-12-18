Lüks konut vergisinde süreç başladı (İşte ayrıntılar...)

7 Aralık'ta yürürlüğe giren lüks konut vergisinde ev sahiplerine tebligatlar gitmeye başladı. 5 milyon liralık bir evi olan kişi binde 3 oranında, yani 15 bin lira yıllık vergi ödeyecek. Lüks konut vergisinin ilk taksiti için son ödeme tarihi 20 Şubat. İşte ayrıntılar... (Haber: Onur Aksoy Kamera: Sedat Kılıç, Star Haber)

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