Madencilikte salgın ile neler değişecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Madencilik Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kırşan, NTV canlı yayınında ulusal madencilik politikasına ilişkin görüşlerini paylaştı.
Türkiye'nin maden ihracatının yılda 4-5 milyar dolar civarında olduğunu dile getiren Kırşan, ithalatın ise 8-10 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Madencilik sektöründe 130 bin kişinin çalıştığı bilgisini paylaşan Kırşan, 6 bin 600 işletmenin faaliyet gösterdiğini bildirdi.
İbrahim Halil Kırşan, "Yerli kaynaklara dayalı özgün bir kalkınma modeli için bir finansman modeli oluşturulmalı. Ülke kaynaklarından sürekli ve güvenilir bir şekilde, sanayinin ihtiyaç duyduğu hammaddelerin temin edilmesi sağlanmalı." diye konuştu.
Sektöre sermaye girişini kolaylaştıracak yasal ortamın hazırlanması için "tek merci ve tek izin" ilkesine uygun yatırım ortamının sağlanması gerektiğini vurgulayan Kırşan, Maden Kanunu ve Yönetmeliği'nin günümüz koşullarına uygun olarak yeniden hazırlanması gerektiği görüşünü paylaştı.
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ntv.com.tr 15.03.2021 - 09:25| Son Güncelleme : 15.03.2021 - 09:50
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