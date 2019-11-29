Maltepe'de 'Efsane cuma' izdihamında 3 kişi yaralandı (Mağazanın camları kırıldı)

TÜm dünyada yaşanan alışveriş çılgınlığı İstanbul'da olaylı başladı. Maltepe'de bir mağazada izdiham yaşanınca camlar kırıldı. Mağaza sahibi satışa son verirken, vücuduna cam isabet eden üç kişi hastaneye kaldırıldı. İşte o anlar...

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