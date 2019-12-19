Marka Konferansı, 20. yılında başladı: Sanatçılar İstanbul markasını konuştu
20'nci yılında ana eksende İstanbul temasının yer aldığı Marka 2019 Konferansı başladı. Çırağan Palace Kempinski saray binasında düzenlenen konferasnsa 2 bine yakın iş insanı katıldı. Konferans bugün de devam edecek.
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