Markalar kargocu oluyor

Pandemi sürecinin başından bu yana kargolar tam kapasite hizmet veriyor. Buna rağmen, gecikmeler, yanlış gönderimler, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanıyor. Müşterilerin şikayetleri artınca, markalar kendi dağıtım mekanizmalarını kurmaya başladı.

NTV 12.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 12.06.2020 - 10:21

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