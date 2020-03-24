Marketlere ve toplu taşımaya virüs düzenlemesi

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında marketler artık ancak sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında satış yapabilecek. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşıma da önemli düzenlemeler getirildi. Buna göre araçlar yolcu taşıma kapasitesinin yarısı oranında yolcu kabul edebilecek.

NTV 24.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 09:16

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