Markette dikey tarım: Yerinde üretip müşteriye satıyorlar

Türkiye'de bazı marketlerde üretimde yapay zeka teknolojisi ile yerinde üretim ve dikey tarım uygulaması başladı. Market içine kurulan serada, her hafta farklı bir ürün yetiştiriliyor ve cumartesi günleri müşterilere sunuluyor. İşte ayrıntılar...

NTV 06.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 06.03.2020 - 12:47

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