Markette dikey tarım: Yerinde üretip müşteriye satıyorlar
Türkiye'de bazı marketlerde üretimde yapay zeka teknolojisi ile yerinde üretim ve dikey tarım uygulaması başladı. Market içine kurulan serada, her hafta farklı bir ürün yetiştiriliyor ve cumartesi günleri müşterilere sunuluyor. İşte ayrıntılar...
Abone ol
Paylaş
NTV 06.03.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 12:47
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.