Memurların performansı, vatandaş tarafından da ölçülecek
Kamuda hizmet memnuniyeti açısından yeni bir dönem başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, memur performanslarının yıldızla puanlanabileceği bir sistem üzerinde çalışıyor. Sistem hayata girince, hizmet alınan kamu personelinin performansı, yıldızla ölçülebilecek. İşte ayrıntılar...
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24.02.2020 - 14:01| Son Güncelleme : 24.02.2020 - 15:44
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