Merkez Bankası faiz indirimine devam eder mi?

Piyasa Merkez Bankası'nın faiz kararını beklerken dolar/TL 6 seviyesinin üstünde işlem görmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 50 baz puan indirim yapması bekleniyor. Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı anketin medyanı 50 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 10.75'e çekileceği yönünde oluştu. Ankette 15 katılımcıdan faiz artışı bekleyen yok. Tahminler faizlerin sabit tutulacağı ila 75 baz puan indirim yapılacağı bandında yer alıyor. Fon Yöneticisi Murat İman, Geri Sayım'da bugün konuya ilişkin soruları yanıtladı. Piyasalarda son durumu değerlendirdi.
18.02.2020 - 10:29| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 10:55
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.