Merkez Bankası ve BDDK'nın kararı ne anlama geliyor? (Uzman yorumu)
Para piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan iki önemli açıklama geldi. Merkez Bankası, ilave likidite imkanlarını azaltacağını açıkladı. BDDK ise, yurtdışı bankaların Türkiye'de yapacakları Türk Lirası işlemlerde esneklik sağladı. Peki bu karar ne anlama geliyor? NTV ekranında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Atılım Murat anlattı.
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ntv.com.tr 06.08.2020 - 18:05| Son Güncelleme : 06.08.2020 - 18:22
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