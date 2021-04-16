Merkez Bankası'ndan kripto paraya ödeme freni: Dünyada kripto para düzenlemeleri nasıl?
Merkez Bankası'nın ödemelerde kripto para kullanılmamasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. Merkez Bankası'ndan sabah yapılan açıklamada kripto paraların, "ödemelerde kullanılmasının engellenmesine" vurgu yapılırken mevcut piyasa ödeme araçlarına güvensizlik oluşmasına engel olmak istendiği belirtildi. Peki dünyada kripto para düzenlemeleri nasıl? İş Yatırım Uluslararası Piyasa Direktörü Şant Manukyan NTV'de yayınlanan Geri Sayım programında Berfu Güven'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı. HABERE GİT
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NTV 16.04.2021 - 10:54| Son Güncelleme : 16.04.2021 - 11:26
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