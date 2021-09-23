Merkez Bankası'nın faiz indirimi ne anlama geliyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 19 olan politika faizini yüzde 18'e düşürdü. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, NTV canlı yayınında Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.
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23.09.2021 - 14:27| Son Güncelleme : 23.09.2021 - 14:35
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