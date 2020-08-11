Merkez Bankası'nın likidite adımı ne anlama geliyor?
Merkez Bankası, likidite yönetimi çerçevesinde yarından geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin sıfırlandığını açıkladı. Merkez Bankası'nın likidite adımı ne anlama geliyor? Piyasalara etkisi ne olur? Finansal Danışman Recep Atakan Geri Sayım'da değerlendirdi.
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11.08.2020 - 12:12| Son Güncelleme : 11.08.2020 - 12:42
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