Merkez'in faiz indirimi ne anlama geliyor?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 0,75 puan düşürerek yüzde 11,25'e çekti. Merkez'in son beş toplantıdaki toplam faiz indirimi 12,75 puanı buldu. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, NTV canlı yayınında Melda Yücel Kocaalp'in sorularını yanıtladı. Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.

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